タイタニックが発見された翌年の１９８６年に撮影された船首部分。「ラスティクル」がたれ下がっている/Woods Hole Oceanographic Institution

（ＣＮＮ）今から４０年前の９月１日未明、世界で最も有名な難破船タイタニック号を求めて大西洋の海底を探索していた調査船クノールの管制センターで、金属製の円筒のぼやけた白黒映像が映し出された。

４人で構成される監視チームの隊員たちは、その物体は沈没船のボイラーではないかと考え、チームの料理人に同調査隊の主任科学者であるボブ・バラード氏を起こしに行かせた。

「料理人が用件を言い終える前に飛び起きた。そして文字通り、着ていたパジャマの上にフライトスーツを着込み、その後何日もそのパジャマを脱がなかった」とバラード氏は振り返る。

現在、米マサチューセッツ州にあるウッズホール海洋研究所の応用海洋物理工学部門の名誉上級科学者であるバラード氏は、１９７０年代からタイタニック号を探索していた。

ＣＮＮは、タイタニック号発見４０周年を前に、バラード氏と、そのチームの一員であるウッズホール海洋研究所の海洋ロボティクス部門の上級科学者であるデナ・ヨーガー氏に話を聞いた。両氏は、あの衝撃的な発見につながった一連の異例な出来事や、その後のさらなる冒険について語った。

バラード氏は「（調査船の）監視室に入ると、壁に（タイタニック号の）ボイラーの写真が張ってあり、映像に映っている物体と見比べた」とし、「それが間違いなくタイタニック号のボイラーだと分かると、大騒ぎになった」と付け加えた。

「不沈」と言われた英豪華客船タイタニック号は、金ぴか時代に米国の富裕層を乗せて出航した処女航海で沈没した。これは人間の愚かさ、階級偏見、そして技術的失敗の物語だ。

８５年のタイタニック号の発見は、世間の想像力を一層かき立てた。９７年公開の大ヒット映画「タイタニック」は、現在も映画史上最高の興行収入を記録した作品の一つだ。また同船をテーマにしたドキュメンタリーが制作されたり、展覧会も開催されたりした。

さらに富裕層向けに、潜水艇に乗って水深約３９００メートルの海底にあるタイタニック号の残骸を見るツアーも登場したが、２０２３年に死亡事故が発生してしまった。

バラード氏ら海洋探検家にとって、タイタニック号の発見は、まさにエベレスト初登頂に匹敵する偉業だった。その発見を可能にした試作段階の技術により、その後、深海探査と深海科学は一変し、科学者らの海に関する知識は飛躍的に拡大した。しかし、バラード氏率いる調査隊は適切なツールを備えていたが、タイタニック号を見つけ出すにはある画期的な戦略の転換が必要だった。

探索の裏に隠された極秘任務

バラード氏は、１９７７年にもタイタニック号の探索を行ったが、ソナーとカメラを取り付けた全長３０００フィート（約９１４メートル）の掘削パイプが途中で二つに折れ、失敗に終わったと２０２１年の回顧録「Ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｄｅｅｐ」で述べている。

この経験に加え、ライブ映像も必要だったことから、バラード氏は、探査船に映像を送信できる遠隔操作の無人潜水機の導入こそが、発見への近道だと確信した。しかしバラード氏は、その構想の実現に必要な資金の獲得に四苦八苦した。

最終的に、バラード氏の技術開発を支援したのは米海軍だった。バラード氏が構想した深海映像システムは「アルゴ」と呼ばれた。海軍の狙いは、この技術を使って１９６０年代に２隻の米原子力潜水艦スコーピオンとスレッシャーが大西洋で沈没した原因を究明すること、そして冷戦下において、より広範な情報収集を行うことにあった。

バラード氏は、２隻の潜水艦の調査を行うための遠征中にタイタニック号を探索する時間を設けるよう海軍当局を説得した。しかし、この策略は、結果的に海軍の極秘任務を隠すための偽装工作として機能した。

バラード氏は「タイタニック号（の探索）が、私が海軍情報将校として行っていた極秘軍事作戦を隠すための口実だったことは、当時の人々、少なくとも多くの人々は知らなかった」と述べ、さらに「ソ連に潜水艦の位置を知られたくなかった」と付け加えた。

数年をかけて計画を練ったにも関わらず、バラード氏は二つの理由でタイタニック号の発見に楽観的ではなかった。

まず探索に割り当てられた時間が短かったこと、そしてバラード氏と協力関係にあったフランス海洋開発研究所（ＩＦＲＥＭＥＲ）の技師ジャン・ルイ・ミシェル氏率いるフランスのチームが、船に搭載された最新鋭のソナーシステムを用いてタイタニック号が沈んだ場所を特定しようとしていたためだ。

まずフランスのチームが船を発見し、その後バラード氏らが１週間ほどかけて船の映像を撮影することでフランス側と合意していたという。

フランスのチームは惜しくもタイタニック号の残骸を発見できなかったが、バラード氏のカメラが同船の姿をとらえていた。またフランス側のソナー走査によって探索範囲が大幅に絞り込まれていたことも発見を後押しした。

バラード氏は、スコーピオンの残骸の分布図を作成している最中に、ある考えがひらめいた。そしてこのひらめきこそが、この任務を成功させる上で極めて重要な要素となった。

スコーピオンの残骸は、予想していたような小さな円形の範囲には収まっておらず、長さ１マイル（約１．６キロ）にわたって散在していた。重い物体は一直線に海底に沈んだが、軽い残骸はゆっくりと沈むため、海底に到達する間に海流によって遠くまで運ばれたのだ。

バラード氏は、スコーピオンとほぼ同じ深さまで沈んだタイタニック号の場合も同じように、それほど広範囲ではないにしても、残骸が散乱しているはずだと気づいた。そしてタイタニックの船体や他の重い部分を探すよりも、この残骸の流れを見つける方が容易だと考えた。

バラード氏の造語、辞書に登録される

アルゴは１９８５年にタイタニック号の白黒映像を撮影したのに対し、先代のシステム「アンガス」は３５ミリカメラで青みがかった静止画を撮影し、タイタニック号の残骸の存在を明らかにした。翌８６年、調査チームはさらに高度なカラーカメラを携えて再び現場に戻り、同船のプール、豪華な階段、船首など、残骸の隅々まで記録した。その時に撮影された映像は、今も人々になじみのある象徴的な映像となっている。

また同年、バラード氏は、世界で初めてタイタニック号の残骸を訪れた人物となった。バラード氏は、かつて操縦したことのある有人潜水艇アルビンで海底に向かったが、海底に到達するまでに２時間以上を要した。現場に到着したバラード氏が目にしたのは、子どもの人形、開封されていないシャンパンのボトル、銀食器など、胸を打つ遺品の数々だった。なお、人間の遺体は確認されなかった。

タイタニック号の表面は、金属を栄養源として繁殖したバクテリアによって生じた赤みを帯びたつらら状の錆（さび）で覆われていた。バラード氏はこれを「ラスティクル」と名付けた。この言葉は、のちにオックスフォード英語辞典にも登録された。