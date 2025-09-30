ÁÆÉÊ¡¡À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ðÂð¤Ç¥Á¥ó¥Á¥í¶¡½Ò¤Ë°ÛÏÀ¡Ö´¥ÁçÂçËã¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤í¡©¤É¤ó¤Ê²È¤ä¤Í¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È°ì½ï¤Ë´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢£¹·î£±Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¶¿åÈï¹ð¤Î²È¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç²È¤Ç¥Á¥ó¥Á¥í¤ä¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤Î¥Á¥ó¥Á¥í¹¥¤¤ÎÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¡¤½¤Î¥Á¥ó¥Á¥í¡Ä¤¨¤¨¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö²È¤Ç¥Á¥ó¥Á¥í¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¤Ê¤ó¤«ÀµÄ¾²ø¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤³¤ìÃ¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤â¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖÀ¶¿å¿ÒÌé¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¡£¤Û¤ó¤Ê¤éËÍ¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤Ê¤ó¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¦¥ï¥µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¡Ø»Í·»Äï¸ø¼°¥Á¥ó¥Á¥íÐ§¡ÊÁÆÉÊ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÐ§¡Ë¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¤¾¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥Á¥ó¥Á¥í¤ò¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£Â³¤±¤Æ¥Á¥ó¥Á¥í¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥ó¥°¥é¤Ê¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ó¤Î¤Ï·ù¤ä¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¥Á¥ó¥Á¥í¤ò²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë´¥ÁçÂçËã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤í¡©¡¡¤É¤ó¤Ê²È¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö²¶¤é¤Î±Æ¶Á¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¥Á¥ó¥Á¥í¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤ä¤á¤Æ¤ä¡©¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£