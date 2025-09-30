俳優の松坂桃李、染谷将太が３０日、都内で声優を務めたアニメ映画「ひゃくえむ。」（岩井澤健治監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。

魚豊氏の同名漫画が原作。陸上・１００メートル走に人生をかけるランナーたちの狂気と情熱を描く。

松坂は、生まれつき足が速い“才能型”のトガシ役の声を担当。「陸上をやっていない人からも『すごく面白かった』と熱量ある感想くれてすごくうれしかった」と公開後の反響を告白。染谷は“努力型”のランナー・小宮役を演じ「心のひだに触れる描写や感覚が重なっていって、極上のラストシーンにつながっていく」と魅力をアピールした。

イベントでは登場人物にちなみ「自身は持久力、瞬発力タイプどちらか」についてトーク。松坂は「持久力タイプかな。いつも、う〜んと悩んでばっかりなので、悩みながらコツコツやろうとなる」と話すと、染谷は「僕は瞬発力タイプな気がします。やってみなきゃ分からないと思って走り出しちゃう」と明かした。

さらに「大一番に挑む前は平常心でいられるか」と聞かれた松坂は「クランクイン初日は、だいたい寝不足。『大丈夫かな？もう一回台本読んでおこうかな』とか。小学生の遠足前のネガティブ版みたいな…」と苦笑い。染谷も「すっごい気持ち分かります！（撮影）初日の前は心配性で寝られなくなる」と共感していた。