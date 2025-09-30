石川県議会の定例会は、大雨災害の緊急対応を盛り込んだ9月補正予算案を可決して閉会しました。議会の各会派は、来年春の知事選に向け、これから動きが本格化します。

8月の大雨災害の緊急対応費など、235億円あまりの補正予算案を可決した本会議。



閉会後、馳知事が向かった先は、石川県議会の自民党会派。



「また、よろしくお願いします 」

「お互いに」

「がんばって」

「がんばります」

今議会で再選出馬を表明した馳知事が、真っ先に推薦を要請した先です。



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「能登の復旧復興、中小企業対策、これは挙げれば枚挙にいとまなくあるわけでありまして、それに対して知事は何をなさってくれるのか、我が党の要望をどう受け入れてくれるのか、そこに尽きると思います」

自民党石川県連は、11月までに対応を決める見込みです。



一方、前回、馳氏の対立候補を支援した石川県議会の第2会派「未来石川」。

推薦するかどうか、会派内の各党で対応を検討しています。



未来石川・吉田 修 会長：

「多様化するこの時代の中に、1人のリーダーが皆さんの考えをしっかりとまとめていけるかというところが、1つのポイントじゃないかなと思います」

知事選をめぐっては、元金沢市長の出馬もささやかれる中、これからそれぞれの知事選対応が本格化します。