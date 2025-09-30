¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÎ©·û¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡Ö¿·¤·¤¤ÁíÍý¤ËÄ´ºº¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï£³£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ëà¥¹¥Æ¥ÞÌäÂêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÎºÇÃæ¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ç¹ÊóÃ´Åö¤À¤Ã¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ø¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â½»»á¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£²æ¤¬ÅÞ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ìÈÖÉÔÆÀ¼ê¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤ÏÉÔÆÀ¼ê¤ÊÊý¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÁíºÛÁª¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤áà¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇËá¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¾õ¶·¤ÏÍ¥°Ì¤Ê¾ðÀª¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÒÅç¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´Åö¸µÂç¿Ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸Ä¿Í¤Î»öÌ³½ê¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«µ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼«Ì±¡ËÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÁíÁªµó¤Ç¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¿·¤·¤¤ÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡£¡Ê¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ï¡Ë¼«ºî¼«±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¤è¤Í¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â½»»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
