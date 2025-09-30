·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¼Ç¤¤Î¿·Ï²¹ä»Ë»á¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿Á°¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤Î¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡¢¿·Ï²»á¤¬ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÊÆ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜºº¡£À½ÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ç¢¸¡ºº¤â±¢À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤¹¤ë¼Ç¤ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¼õÍý¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£È£Ä¤Î²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï¿·Ï²»á¤«¤éÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ç¼õÍý¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¿·Ï²»á¤ÏÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤¬Æ±²ñ¤Ë¤Ï²ñ°÷¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¿·Ï²»á¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤Ï·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ°÷¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±ÅÙ¼«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¤½¤ì¤òÃ²¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡££±¤«¤é²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î·ï¤Ë¤·¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤À¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
