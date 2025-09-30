◆パ・リーグ ロッテ―楽天（３０日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・美馬学投手が３０日、本拠のＺＯＺＯで古巣・楽天を相手に引退試合に臨んだ。

背番１５のユニホームを着た長男・リタ君が始球式を務めてストライク投球を決めた後、マウンドに上がった。右打席には浅村。初球、１４０キロの直球でストライクを取ると、２球目は１３９キロの直球で空振りを奪って追い込んだ。１ボールの後、４、５球目は抜け球でボール。フルカウントからの６球目、１２３キロの直球も抜け球となったが、浅村から空振り三振を奪った。

声援が鳴り止まない中、一塁ベンチから吉井監督が出てきて交代。２番手として登板した中大の後輩、沢村が村林、黒川を打ち取っのを一塁ベンチで見届けると笑顔で拍手を送った。

◆美馬 学（みま・まなぶ）１９８６年９月１９日、茨城県生まれ。３９歳。藤代から中大、東京ガスを経て１０年ドラフト２位で楽天入り。１３年の巨人との日本シリーズでは２勝を挙げて日本一に貢献し、ＭＶＰを獲得。１９年オフ、ＦＡでロッテに移籍した。１６９センチ、７５キロ。右投左打。