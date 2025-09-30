油揚げでコロッケ⁉裏返すから、サクサクジューシー『すき焼ききつねコロッケ』とは

『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。

今回紹介するのは、『オレンジページ』書籍・ムック編集担当のえりつぃん。レンチン仕込みで叶う、ワーママの味方すぎる絶品コロッケとは？

油揚げが衣代わり！ 外はサクッ中はとろ〜りの“ラクうま”コロッケ

じゃがいもの加熱もレンチンで完結、しかも面倒なころもをつける作業がないので、調理が本当にラク＆時短！ （ワーママには大変ありがたい…！） 火を使うのは揚げるときだけなので、時間があるときに仕込みをしておけば、短い時間で揚げたてを食卓に出せます。

油揚げが「衣」代わりになってくれるので、手も台所も汚れにくく、とにかく簡単なんです。外はサクッ、中は甘辛いじゃがいもがとろっとしていて、子どもたちも大満足。忙しい平日にも、ちょっとした週末ごちそうにも頼れるレシピです。

編集部・えりつぃんが自宅で撮影

サクッと軽やかな油揚げの中は、とろとろの甘辛いじゃがいも。

『すき焼ききつねコロッケ』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも（キタアカリ）……2個（約300g）

牛こま切れ肉……50g

玉ねぎの薄切り……1/4個分（約50g）

油揚げ……3枚

〈A〉

砂糖……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

塩……少々

こしょう……少々

好みでフレンチマスタード……適宜

サラダ油……高さ2cmほど

下準備

・じゃがいもは皮をむいて4等分にし、さっと洗って水けをきる。

・油揚げは長さを半分に切り、切り口から開いて裏返す。

・牛肉は小さめの一口大に切る。

作り方

（1）耐熱のボールに牛肉を入れてAをもみ込み、玉ねぎ、じゃがいもをのせてふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で10分ほど加熱し、そのまま2分ほど蒸らす。ラップをはずし、熱いうちにじゃがいもをフォークでつぶす。6等分にして油揚げに詰め、つま楊枝で縫うように口を閉じる。

（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れて高めの中温（180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。）に熱し、（1）を入れて茶色く色づいてカリッとするまで両面を4〜5分ずつ揚げ焼きにする。楊枝を抜いて器に盛り、好みでフレンチマスタードを添える。

『すき焼ききつねコロッケ』を作り続けるワケ 【その1】苦手野菜もおいしく！ 子どもが完食するコロッケ

食べられる野菜はフライドポテトと枝豆くらい？ という、とにかく野菜嫌いな子どもたち。牛丼の玉ねぎも避けるくらいだったのに、これだと中に入っている玉ねぎも食べられるようで、母はひそかにほくそ笑んでいます（笑）。 【その2】レシピを聞かれる率No.1！ おもてなしにも

家に誰かを招いた時も喜ばれるレシピ。まず見たことないビジュアルに歓声が上がり、食べてみてみんな「おいしい！」「どうやって作るの？」と、レシピをきかれる率もナンバーワン。またあれ食べたい！とリクエストされる率もナンバーワンのテッパンレシピです。

書籍・ムック編集担当えりつぃん

偏食男子二人を育てるワーママ。阪神タイガースの試合観戦と、キッチンで飲みながら料理をする時間が至福。うさぎ占いはレッキス。