庄内浜の食文化の魅力をPRする「庄内浜文化伝道師」の認定試験が30日、8年ぶりに行われました。



「庄内浜文化伝道師」は山形県の認定を受け庄内浜で水揚げされるおよそ130種類の魚介類の魅力を広く伝える活動をするもので、2007年に制度が始まってからこれまで281人が認定されました。

ことし8年ぶりに新しい人材の募集が行われ、30日は酒田市で飲食や小売りなど鮮魚関係の仕事をする人を中心に29人が調理実技試験に臨みました。

認定されると県が開く料理教室で講師や補助講師として魚の調理方法などを教えるということです。





県庄内総合支庁水産振興課 高橋 伸明課長補佐「いままでもたくさんの人に伝道師になってもらっているが引っ越しして山形・庄内に住んでいない人や仕事を辞めた人とかいろいろあり、実際に活躍できる人がどんどん減ってきている状況があるので補うために、今回新たに募集することになった」試験は、タイ1匹を3枚におろして半身を刺身にするとともに、残った部位を使ってアレンジ料理を作るというものです。受験した人「寿司屋です。庄内のおいしい食材、魚介類を扱っていろいろな人においしさを広めていければと思って参加した」受験者たちは慣れた手つきでムニエルやリゾット、煮つけなどを調理していき、審査員をつとめる「庄内浜文化伝道師」のメンバーが調理技術や料理の見た目、味などを確かめていました。試験結果は来週通知され、合格者に認定証が交付されます。