「指先によるダンス」で世界中を魅了した、ベルギー発のアートパフォーマンスの新作が、前作から8年ぶりに高知県で上演されます。

舞台上に置かれたミニチュアセットの上でダンスをするのは「指先」です。



10月4日(土)、5日(日)に高知で国内初演を迎える『コールド・ブラッド』。

ベルギーの映画監督ジャコ・ヴァン・ドルマルさんと、振付家でダンサーのミシェル・アンヌ・ドゥ・メイさんが手掛けたもので、2017年に高知で上演された「キス＆クライ」に続いて8年ぶりに第2弾が上演されます。





前作に続いて翻訳を担当した翻訳家の柏木しょうこさんに作品の見どころを聞きました。◆柏木さん「今まで観たことのない舞台だと思う。目の前でひとつひとつ美しい映像が出来上がっていく。内容に関してはすごく大人の話。でも子どもから大人まで楽しめる大事なメッセージがすごく詰まっている。『7つの死の物語』を描くのだが、その『死』をどういう風にして捉えるのかということを暗くなりすぎず、ちょっとクスっと笑いながら死を考えることによって、『生』とはいったい何なのかということが立ち上がってくるというかそういう素敵な舞台になっている」前作に続きナレーションを担当したのはリリー・フランキーさんです。◆柏木さん「リリーさんは、原語のナレーションの方々に雰囲気とかトーンが非常に近いのと、あれだけの力がある方なので読まれているそばからいちいち感動していた。すごく丁寧に優しげな声でワンシーンワンシーン、リリーさんのなかで考えてくれていて、すごい濃密な時間だった」前作「キス＆クライ」は世界各国で300回以上上演されるほど人気を集めた作品で、2017年国内では高知で初めて上演されました。◆県立美術館・松本千鶴さん「上演が終わった直後、あまりの美しさでショックだったと思う。なので拍手がなかなか始まらなかったというのが私にとっては印象的で、『この作品素晴らしい』というのでワーッと拍手が沸き起こったのが一番印象に残っている」そして第2作となる「コールドブラッド」も松本さんたち美術館のスタッフの熱意が叶って高知公演が決定。しかも、今回も日本での上演は高知だけです。◆松本さん「地方だからこそ良質な作品にも出会えるということが私たちの使命だと思うし、今までに見たことのないような人間が創り出す表現に出会える場所であってほしいということがあって、日々いろいろなリサーチをしているが、『COLD BLOOD』のような作品は、きっと皆さんの人生を変えるようなたくさんの感動を与えてくれる作品。1人でも多くのお客さんに届けたいと思っている」ダンサーたちの指先が織りなす「7つの死の物語」コールドブラッド。舞台芸術と映像芸術が融合した唯一の世界が高知だけで繰り広げられます。◆柏木さん「高知でしか観られない舞台なので、この機会を絶対逃してほしくないと思う。奇跡のような2日間なのでぜひ皆さんに観に来てほしいと思う」「コールド ブラッド」は10月4日(土)、5日(日)県立美術館ホールで上演。チケットは県立美術館やローソンチケットで販売中です。