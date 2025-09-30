1日から10月ですが、ことし4月以来の値上げラッシュが始まります。主要食品メーカーによる値上げは3000品目に及びます。山形市のスーパーで値上げの見通しと消費者の声を聞きました。



村山地方でスーパー4店舗を展開する「フードセンターたかき」です。山形市のこちらの店舗では10月から順次、多くの食料品の値上げが行われるといいます。





フードセンターたかき南原店・大津保敬店長「さまざま上がる中でも特にペットボトル飲料。軒並み上がる」（こちら価格が表示されていますけど…）「これはうちの企業努力でなるべく定価より安くということでやっているがここからさらに1割ぐらいは上がる」（15円から20円ぐらい？）「そうですね15円から20円アップということでほとんどの商品が値上げになるかなということで苦しい状況ではある」値上げは調味料にもー。フードセンターたかき南原店・大津保敬店長「みその価格が上がる。仕入れ価格で3割以上のアップが見込まれている。かなり厳しい状況」（3割って大きいですね）「隔週で特売している商品。今後どうやっていくか検討していかなければならない状況。（みその3割アップの理由は？）やはり原材料の高騰で価格が上がっている」帝国データバンクによりますと、10月に値上げを予定している品は3000品目を超える見通しです。値上げの背景には原材料費の高騰のほか、光熱費や人件費、物流費など様々なコストの上昇があるといいます。値上げラッシュに消費者はー。女性「絶望です あはは子どもが3人いて…もう厳しいなとしか。仕事頑張らないとなと。毎日みそ汁を作るとすぐ無くなっちゃうので安い時に買いだめしています」男性「食費は生活と切っても切り離せない。（値上げは）正直辛いが仕方ないのかなという思いも」男性「（ペットボトル飲料を）よく買うのでお小遣いが苦しくなる。可能な限り、麦茶パックで麦茶を作って（値上げ）対策を今後増やしていく」女性「（値上げは）受け入れる…？食べていかなきゃいけないし。（家族に）男の子が多い。男の子はよく食べる。あのー…カサ増しをするっていってもカサ増しする食材も高くなる。どっちが節約か分からなくなる」この店で、10月以降値上げとなるのはジュースやコーヒー、日本酒などで300品目を超える見込みです。（一方で安くなる商品もあるんですよね）大津店長「はい、安くなる商品はこちらでございます。オリーブオイルは価格が下がる見込み。2割程度下がるかなと」店によりますと、原料となるオリーブの生産量が回復し、需要が落ち着いてきたことなどから2割ほど安くなる見込みだといいます。（オリーブオイルは2割ほど下がるんですって）女性「えっほんとですか！知らなかったです。そうなんですね、うれしい！オリーブオイルも高くなって出番が無くなっていたが安いならアヒージョとかやりたい」女性「再開して買おうかな。今まで買ってなかったんです、値上がりして。パスタなんかを作っても買ってなかった」（朗報ですね）「朗報です！」また、秋の味覚・サンマはー。（秋といえばサンマ！）「ことしは大きくて脂もあってすごくいい」サンマは豊漁が続いた影響で漁獲制限が行われていて、今後の仕入れ値の見通しは立っていないといいます。「価格は去年よりも3割ほど安く販売できているがこれが続けばいいなと…」多くの品目が値上げとなる中、店では、自社アプリで値下げ情報を配信したり、クーポン券の配布などのキャンペーンを行い、集客につなげたいとしています。