ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに８２ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.712
フランス 3.536（+82）
イタリア 3.532（+82）
スペイン 3.259（+55）
オランダ 2.863（+15）
ギリシャ 3.387（+68）
ポルトガル 3.119（+41）
ベルギー 3.262（+55）
オーストリア 3.011（+30）
アイルランド 2.955（+24）
フィンランド 3.087（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
