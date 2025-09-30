ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏伊ともに８２ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.712
フランス　　　3.536（+82）
イタリア　　　3.532（+82）
スペイン　　　3.259（+55）
オランダ　　　2.863（+15）
ギリシャ　　　3.387（+68）
ポルトガル　　　3.119（+41）
ベルギー　　　3.262（+55）
オーストリア　3.011（+30）
アイルランド　2.955（+24）
フィンランド　3.087（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）