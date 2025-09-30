2025年度の全国学力テストの結果が30日公表され、大分県は小学校の平均正答率が全国6位でした。

2025年4月の全国学力テストは小学6年生と中学3年生が対象で、県内では国公立と私立の小中学校合わせて369校の児童・生徒が参加しました。

この学力テストの結果を文部科学省が30日公表しました。

県内の公立小学校の平均正答率は国語、算数、理科の3科目のいずれも全国の平均を上回りました。

教科別に見ると国語が69％で4位タイ、算数は60％で同じく4位タイ、理科は60％で5位タイとなっています。

2024年は国語と算数のみで平均正答率が13位タイでしたが、2025年は理科を含めて6位タイと順位を上げました

一方、県内の公立中学校では国語、数学ともに全国の平均正答率を下回りました。

国語は53％で30位タイ、数学は45％で35位タイとなっています。

2科目の合計で35位タイでした。2024年の27位タイから順位を落としています。

県教委は「結果を分析し子供たちの資質・能力の育成へ授業改善に取り組んでいく」とコメントしています。