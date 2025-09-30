「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏(29)が30日、自身のXを更新。13年間所属した「ホーリーピーク」を同日付で退所することを発表した。2025年の上半期最後の日となったこの日、芸能人の事務所退所報告が相次いだ。

斉藤は自身のXを通じ「このたび私、斉藤朱夏は約13年間お世話になりました有限会社ホーリーピークを退所致します。幼い頃から想っていた、歌って踊れる人になりたい！人前にたって元気を与えたい！という気持ちを事務所の方々に話した始まりを今も鮮明に覚えています。右も左もわからない私にお芝居のことだけではなく、人として大切なことをたくさん教えてくれました。長い期間ずっと支えてくださったからこそ自由に前へ前へと走ってこられました」と伝えた。

また、女優の佐藤めぐみは自身のインスタグラムを通じスターダストプロモーション退所を報告。「13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝を記した

佐藤は01年にTBS「3年B組金八先生」でデビュー。07年放送のNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」で貫地谷しほり演じるヒロインと同姓同名の役柄を演じ、大きな注目を集めた。

メタルダンスユニット「BABYMETAL」元メンバー、YUIMETALとして知られる水野由結も同日をもってアミューズを退所したことが発表された。

2007年にテレビ朝日「獣拳戦隊ゲキレンジャー」で、漢堂ジャン（ゲキレッド）役を努めた俳優の鈴木裕樹は21年間所属したワタナベエンターテインメント退所を報告した。