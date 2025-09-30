¹Åç¡¢ÅÄÃæ¤È¾¾»³¤¬ÂàÃÄ¤Ø¡¡3Ï¢ÇÆ»Ù¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó
¡¡¹Åç¤ÎÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤È¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡£Î¾Áª¼ê¤Ï2016Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¾¾»³¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï14Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£16Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¡£17Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿35ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï08Ç¯¤ËÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¡£16Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£