テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２９日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が出演した。

この日は「若手芸人の本音〜一派に入りたいと思う芸人ランキング〜」。１２３人の若手芸人を対象に、絶大な人気を誇る先輩芸人たちをランキング方式で発表した。

１位には、ブレーク前、後輩のために自身が借金をしてまで金策をしたなど、数々の男気エピソードで知られている千鳥・大悟がぶっちぎりで輝いた。

久保田は「俺も（千鳥とは）長いからな…。ずっと。最初は大悟さんとノブさんがおって、そこに連れて行かれた。俺と後輩が」と述懐。

「飲んでて。ノブさんのｉＰｈｏｎｅをイタズラするみたいな。大悟さんがグラスの水にぽちょーんと（ｉＰｈｏｎｅを）入れたんや。ノブさんが『何しとんじゃ！お前！』って。２人のノリだし（後輩は）怖いやん…。で、大悟さん、ぶっかけるみたいな。水をバーっとノブさんに。『うるさいわ！誰にぬかしとんじゃ！』みたいな。そこで１人か２人帰った…」と話した。

井口が「怖すぎないですか、それ？」と聞くと久保田は「（千鳥の２人は）出てきた当時は怖かった。でも、俺が言うのもなんやけど、どんどん丸くなって、いい人になったイメージ」と回想。

さらに「怖い大悟さんってイメージ強い人おるけど。可愛いエピソードもあって。この人（大悟）が作ったライターがあるのよ。タバコ用のライター。１０個ぐらい。地方にロケがあるときに持って行くって。バックに１０個入れて、ロケ行ったとき、人に渡してあげようって。ちゃんと飛行機乗る前に（機内持ち込みのルールで）ライター９個とられて１個だけ持って行ってた」と明かした。

井口は「バカですねー。せっかく地元と触れ合おうとしたのに…」と爆笑していた。