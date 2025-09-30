「めっちゃ態度悪かった」46歳人気芸人、スタッフに土下座を強要！最悪な仕打ちに先輩芸人もドン引き

9月29日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続きドッキリ企画「裸の王様度チェック」が実施された。

打ち合わせ中に失礼な態度をとった芸人は、周囲にきちんと注意してもらえるか？ “裸の王様”になっていないかをチェックするこの企画。

今回はとろサーモンの久保田が、同じ事務所の先輩であるFUJIWARAの原西をターゲットにドッキリを仕掛けた。

【映像】土下座強要、ウイスキー…久保田の暴走に原西は困惑

打ち合わせがはじまると、久保田はさっそく「女性スタッフに罵詈雑言を吐く」という問題行動を仕掛ける。

初対面のスタッフに「お前」呼ばわりで暴言を吐いた久保田に対し、原西は「めっちゃ言うやん」と困惑気味。「言わんほうがええ」と優しく諭すが、まだ注意するそぶりはない。

続いて、「打ち合わせ中にウイスキーを飲む」という問題行動に出ると、さすがの原西も「酒飲んでんの？」と面食らう。

「テレビの時は酒入れてる」と返す久保田に、原西は信じられないといった表情。まさかの行動に、怒るというより戸惑いを隠せない様子だ。

さらに久保田は、ディレクターに難癖をつけ、土下座を強要するという最悪の問題行動に出た。

「こいつタメ口使った」「謝れ」と怒りをあらわにする久保田。ディレクターが「すみません」と謝罪すると、原西が「いいです！いいです！」と恐縮して止めようとする。

その後、なぜか久保田が「変な空気にしてすみませんでした」と原西に謝罪し、土下座するという謎の展開に…。

原西は意味が分からず、ただただ困惑するばかり。結局、軽く注意する場面はあったものの、最後まで久保田をしっかり叱ることはなかった。

しかし、打ち合わせが終わってスタジオに呼ばれた後、意外な行動に出ることに。

有田から「アルコール臭い」と言われた久保田が、「飲んでないです」と否定した場面で、原西は即座に「飲んだやん」と指摘。「こいつ飲んでます」「めっちゃスタッフに態度悪かった」と、堰を切ったように久保田のこれまでの振る舞いを暴露した。

これに久保田は、「直接言わないで隠れてこっそり先生に言うタイプ」と嫌味を言うが、原西は「悪いけど、久保田だったら全部やってそう（と思った）」と反論。久保田は負け惜しみで「開口一番みんなの前で言う。あんたの性格が見えました」と返し、スタジオは笑いに包まれた。