戦力増強に成功のホークス…司令塔ヤングも自信「これまでにないくらい素晴らしいチーム」

アトランタ・ホークスのトレイ・ヤングは、今オフに4年で最大2億2900万ドル（約338億9200万円）の延長契約を締結できる資格を得ていたのだが、現時点で合意の報道はない。

もっとも、ヤング自身は9月30日（現地時間29日）に開催されたメディアデーでチームの対応に失望という位置には達していないと明かし、こう口にしていた。

「僕としては、すごくフォーカスしている。今シーズンに向けたチームの状況にすごく満足しているし、楽しみにしている。何も心配はしていなかった。何かが起こったら起こったで、起こらなかったとしても、僕にはまだ時間はある」

ホークス在籍7シーズンで、オールスターに4度選ばれたポイントガードは、昨シーズンに平均24.2得点3.1リバウンド1.2スティールにリーグトップの11.6アシストで初のタイトルを獲得。

チームはここ2シーズン連続でプレーオフ出場を逃がしている。ただ、昨シーズンはイースタン・カンファレンス8位の40勝42敗を残していて、マイアミ・ヒートとの第8シード決定戦を落とし、あと一歩まで近づいていた。

そこでチームは今夏トレードとFA（フリーエージェント）戦線で動き、クリスタプス・ポルジンギス、ニキール・アレクサンダー・ウォーカー、ルーク・ケナードと3人の即戦力をロスターへ加えることに成功。

ヤングにダイソン・ダニエルズ、ジェイレン・ジョンソン、オニエカ・オコングらも在籍するホークスは、今シーズンのダークホースとして注目を集めている。

今夏の補強にはヤングも好感触で、トレーニングキャンプ開始を前に自信をのぞかせていた。

「僕はチームのことにフォーカスしている。今この瞬間に集中しているんだ。シーズンを迎えるにあたって、これまでにないくらい素晴らしいチームができている。だから、すごく楽しみなんだ。将来がどうなるかなんて誰にも分からない。けど僕は今ここにいて、コーチ（クイン・スナイダーHC）と話してきたように、今この瞬間に集中しているんだ。準備はできているよ」

キャリア8年目の今シーズン。ヤングがチームを束ねてプレーオフへ導くことができるか注目していきたい。

【動画】ヤングの3ポイント集をチェック！





