U-17日本代表の守護神候補、GK松浦大翔(新潟U-18)は課題修正力の高さが原動力。細部を突き詰め、U-17W杯での先発奪取へ
大阪合宿中のU-17日本代表候補は30日午前、約1時間半のトレーニングを行った。フォーメーション練習の後にサイド攻撃やスローインの攻守、11対11、PKと続けてFIFA U-17ワールドカップカタール2025(11月)へ向けた準備。2選手が怪我の大事を取ってプレーを見合わせたが、追加招集で前夜合流のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)もフルメニューをこなした。U-17日本代表候補は1日に関西学院大、びわこ成蹊スポーツ大とそれぞれ練習試合を行い、5日間の合宿を打ち上げる。
サイド攻撃からゴール前の攻防ではGK、DF陣がアタッカー陣とのポイント勝負で勝利。DF藤井翔大(横浜FMユース)のスーパークリアに歓声が起きる中でそのメニューを終えていた。また、この日はGK松浦大翔(新潟U-18)が存在感のある動き。最後方から一際大きな声を響かせ、コースへの一撃を鋭いセービングで止めていた。
クロスに対しては力強いパンチングで弾き出したほか、混戦を抜けてゴールへ飛んできたボールにも反応。今年、U17アジアカップ(4月、サウジアラビア)、スペイン遠征(6月)、フランス遠征(8、9月)を経験してきた松浦はU-17日本代表の守護神候補の一人だ。
「一日一日の練習だったり、試合とかがワールドカップに繋がっていると思うんで、しっかり毎日集中して頑張っていきたいです。海外とか自分は結構行っているので、そういうところでしっかり自分が引っ張っていけたらなと思っています」と松浦。今回の合宿初戦(28日)はGK平野稜太(大分U-18)とGK佐藤陸斗(山形ユース)が出場したため出番がなかったが、コンディション良く合流できていることについてトレーナーに感謝する。その松浦は得意とするビルドアップやパントキックをはじめ、できることが多い印象だ。
海外遠征を経験し、GKとして感じたモノがある。「シュートスピードだったり、足の速さだったり、もう全てにおいて日本よりレベルが高いっていうのをやっぱり感じていて。そこでどれだけ自分が止めれるかだったり、声掛けてチーム救ったりとか盛り上げたりできるかっていうところが大事になってくる」。世界で活躍するためによりシュートストップを磨く必要性を口にする。
「ギリギリ止めれるところをしっかり止めることが自分の課題だと思います」。シュートには触れながらも弾き出せないところがあると自己分析。反応速度の向上やよりパワーを持って弾き出すなど、その細かなところが勝負を分けると考えている。
現U-17世代は今回のU-17日本代表候補メンバーである松浦、平野、佐藤をはじめ昨年の国スポで活躍したGKが多い。その中で松浦は、GK村松秀司(ロサンゼルスFC)とともにU-17日本代表クラスの力を持つ選手たちの競争の中心にい続けている。
本人がその要因の一つとして挙げるのが、課題に対する修正力の高さだ。「代表の(山岸範宏)コーチだったり、自分に何を求めているかとか代表行った時に毎回課題を出されるんですけれども、そういうところに対して、次来るまでに全部課題クリアしてっていうのは、結構できていると思います。(課題改善のために)チームに帰って、すぐそのチームでやるっていうのは意識しています」という。所属する新潟U-18では全体練習後にコーチとともに自主練習も行いながら課題改善。努力する力も、活躍の源になっている。
フランス遠征直後に行われた国際ユースサッカーin新潟(9月11日〜15日)ではU-17新潟選抜の守護神としてU-17日本代表と対峙。「代表戦とか絶対にシュートたくさん飛んでくるな、そこで自分がどれだけ止めてチーム救えるかっていうのを試合前からずっと思ってたんで、それで何本か止めれたことがチームを救えて結果に出たなと思います」。松浦がU-17日本代表の前に立ちはだかり、2-1で勝利。チームも優勝し、その存在の大きさを改めて印象付けた。
11月のU-17ワールドカップで先発の座を掴むためには一日一日、そして全ての試合が重要になる。今回、最大のライバルである村松が不在。アメリカでパワーのあるシュートを受けながら成長しているライバルに、シュートストップの部分でも負ける訳にはいかない。
合宿最終日(10月1日)の練習試合へ向けて、松浦は「明日はもちろん自分の中での目標はチームを勝たせるっていうところです。チームで目標としている1失点以内、2点以上っていうのがあって、それもクリアしつつ、絶対に勝ちたいっていう気持ちもあるし、(シュートに対して)ギリギリ触るところを取り切るとか、そういうところはもうしっかり意識して試合に臨みたいと思ってます」。勝利ととともに課題意識を持ってプレー。この試合でも一つ成長し、U-17ワールドカップでの活躍に結びつける。
(取材・文 吉田太郎)
