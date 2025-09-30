主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 76( 51)
日経225ミニ 12月限 213( 213)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 151( 0)
TOPIX先物 12月限 9( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 571( 127)
TOPIX先物 12月限 185( 151)
日経225ミニ 12月限 224( 224)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1153( 651)
3月限 7( 5)
TOPIX先物 12月限 102( 96)
日経225ミニ 10月限 3059( 1469)
11月限 72( 18)
12月限 50640( 21528)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 392( 264)
3月限 2( 0)
日経225ミニ 10月限 1940( 802)
11月限 91( 9)
12月限 28403( 15377)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 52( 52)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 397( 397)
11月限 26( 26)
12月限 2769( 2769)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 327( 327)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 10月限 683( 683)
11月限 8( 8)
12月限 12606( 12606)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 76( 51)
日経225ミニ 12月限 213( 213)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 151( 0)
TOPIX先物 12月限 9( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 571( 127)
TOPIX先物 12月限 185( 151)
日経225ミニ 12月限 224( 224)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1153( 651)
3月限 7( 5)
TOPIX先物 12月限 102( 96)
日経225ミニ 10月限 3059( 1469)
11月限 72( 18)
12月限 50640( 21528)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 392( 264)
3月限 2( 0)
日経225ミニ 10月限 1940( 802)
11月限 91( 9)
12月限 28403( 15377)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 52( 52)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 397( 397)
11月限 26( 26)
12月限 2769( 2769)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 327( 327)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 10月限 683( 683)
11月限 8( 8)
12月限 12606( 12606)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース