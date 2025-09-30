　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　76(　　　51)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 213(　　 213)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 151(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 9(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 571(　　 127)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 185(　　 151)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 224(　　 224)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1153(　　 651)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 102(　　　96)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3059(　　1469)
　　　　　 　 　11月限　　　　　72(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　 50640(　 21528)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 392(　　 264)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1940(　　 802)
　　　　　 　 　11月限　　　　　91(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　 28403(　 15377)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 397(　　 397)
　　　　　 　 　11月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　12月限　　　　2769(　　2769)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 327(　　 327)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 683(　　 683)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　 12606(　 12606)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース