主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2189( 570)
TOPIX先物 12月限 2951( 2688)
日経225ミニ 12月限 8351( 7951)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
TOPIX先物 12月限 741( 741)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 62( 0)
TOPIX先物 12月限 3504( 535)
日経225ミニ 10月限 24( 24)
12月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1475( 419)
TOPIX先物 12月限 2538( 2411)
日経225ミニ 12月限 12( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 495( 170)
TOPIX先物 12月限 2012( 317)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2848( 2158)
3月限 39( 35)
TOPIX先物 12月限 914( 704)
日経225ミニ 10月限 4906( 2506)
11月限 99( 45)
12月限 104737( 54321)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 763( 561)
3月限 7( 3)
日経225ミニ 10月限 2289( 981)
11月限 220( 92)
12月限 42292( 22188)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 537( 537)
11月限 83( 83)
12月限 4590( 4590)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 790( 790)
3月限 23( 23)
日経225ミニ 10月限 624( 624)
11月限 23( 23)
12月限 38985( 38985)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2189( 570)
TOPIX先物 12月限 2951( 2688)
日経225ミニ 12月限 8351( 7951)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
TOPIX先物 12月限 741( 741)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 62( 0)
TOPIX先物 12月限 3504( 535)
日経225ミニ 10月限 24( 24)
12月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1475( 419)
TOPIX先物 12月限 2538( 2411)
日経225ミニ 12月限 12( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 495( 170)
TOPIX先物 12月限 2012( 317)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2848( 2158)
3月限 39( 35)
TOPIX先物 12月限 914( 704)
日経225ミニ 10月限 4906( 2506)
11月限 99( 45)
12月限 104737( 54321)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 763( 561)
3月限 7( 3)
日経225ミニ 10月限 2289( 981)
11月限 220( 92)
12月限 42292( 22188)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 537( 537)
11月限 83( 83)
12月限 4590( 4590)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 790( 790)
3月限 23( 23)
日経225ミニ 10月限 624( 624)
11月限 23( 23)
12月限 38985( 38985)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース