　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2189(　　 570)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2951(　　2688)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8351(　　7951)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 741(　　 741)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3504(　　 535)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1475(　　 419)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2538(　　2411)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　12(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 495(　　 170)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2012(　　 317)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　20(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2848(　　2158)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　35)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 914(　　 704)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4906(　　2506)
　　　　　 　 　11月限　　　　　99(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　104737(　 54321)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 763(　　 561)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2289(　　 981)
　　　　　 　 　11月限　　　　 220(　　　92)
　　　　　 　 　12月限　　　 42292(　 22188)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 537(　　 537)
　　　　　 　 　11月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　12月限　　　　4590(　　4590)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 790(　　 790)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 624(　　 624)
　　　　　 　 　11月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　12月限　　　 38985(　 38985)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース