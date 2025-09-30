　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5399(　　5366)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9422(　　9422)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4924(　　4924)
　　　　　 　 　11月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　12月限　　　 96242(　 96242)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2955(　　2922)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5508(　　5508)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2615(　　2615)
　　　　　 　 　11月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　12月限　　　 55215(　 55215)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　82(　　　82)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 226(　　 226)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 142(　　 138)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1314(　　1076)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4191(　　4149)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 620(　　 469)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2122(　　2122)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　5844(　　5844)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 194(　　 194)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 676(　　 676)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 722(　　 706)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 758(　　 758)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2310(　　2310)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　　8402(　　8402)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 125(　　　59)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 133(　　 133)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　89(　　　89)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　27(　　　27)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 658(　　 658)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　 249(　　 249)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース