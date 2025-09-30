外国証券 先物取引高情報まとめ（9月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5399( 5366)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 9422( 9422)
日経225ミニ 10月限 4924( 4924)
11月限 47( 47)
12月限 96242( 96242)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2955( 2922)
3月限 19( 19)
TOPIX先物 12月限 5508( 5508)
日経225ミニ 10月限 2615( 2615)
11月限 47( 47)
12月限 55215( 55215)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 82( 82)
日経225ミニ 12月限 226( 226)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 142( 138)
TOPIX先物 12月限 1314( 1076)
日経225ミニ 12月限 4191( 4149)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 620( 469)
TOPIX先物 12月限 2122( 2122)
日経225ミニ 10月限 1( 1)
12月限 5844( 5844)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 194( 194)
TOPIX先物 12月限 676( 676)
日経225ミニ 12月限 722( 706)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 758( 758)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 2310( 2310)
日経225ミニ 10月限 20( 20)
12月限 8402( 8402)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 125( 59)
TOPIX先物 12月限 133( 133)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 78( 78)
TOPIX先物 12月限 89( 89)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 27( 27)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 658( 658)
TOPIX先物 12月限 22( 22)
日経225ミニ 10月限 20( 20)
11月限 1( 1)
12月限 249( 249)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
