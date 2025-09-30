外国証券 先物取引高情報まとめ（9月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16428( 15644)
3月限 22( 22)
TOPIX先物 12月限 33944( 33115)
日経225ミニ 10月限 13094( 13094)
11月限 187( 187)
12月限 238355( 238355)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14291( 13143)
3月限 81( 81)
TOPIX先物 12月限 30186( 28754)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 9611( 9611)
11月限 265( 265)
12月限 163206( 163206)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2888( 399)
TOPIX先物 12月限 3851( 692)
日経225ミニ 12月限 6210( 6210)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2302( 1334)
TOPIX先物 12月限 20363( 8538)
3月限 9( 9)
日経225ミニ 10月限 8( 8)
12月限 5763( 5713)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5021( 3794)
TOPIX先物 12月限 10830( 9117)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 10674( 10608)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1451( 1415)
TOPIX先物 12月限 4925( 4503)
日経225ミニ 12月限 7283( 5611)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1478( 1370)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 11305( 9935)
日経225ミニ 10月限 38( 38)
12月限 28209( 28209)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 460( 211)
TOPIX先物 12月限 2728( 1991)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16( 0)
TOPIX先物 12月限 2264( 2254)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 260( 232)
日経225ミニ 10月限 90( 90)
11月限 4( 4)
12月限 1687( 1687)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
