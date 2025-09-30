　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16428(　 15644)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 33944(　 33115)
日経225ミニ　 　10月限　　　 13094(　 13094)
　　　　　 　 　11月限　　　　 187(　　 187)
　　　　　 　 　12月限　　　238355(　238355)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14291(　 13143)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30186(　 28754)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9611(　　9611)
　　　　　 　 　11月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　12月限　　　163206(　163206)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2888(　　 399)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3851(　　 692)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6210(　　6210)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2302(　　1334)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20363(　　8538)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　　5763(　　5713)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5021(　　3794)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10830(　　9117)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　 10674(　 10608)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1451(　　1415)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4925(　　4503)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7283(　　5611)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1478(　　1370)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11305(　　9935)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　12月限　　　 28209(　 28209)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 460(　　 211)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2728(　　1991)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　16(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2264(　　2254)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 260(　　 232)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　90(　　　90)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　1687(　　1687)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

