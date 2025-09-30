山形県内でクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】「クマ出没警報」の期間が11月末までに延長 今年はクマ目撃件数が過去最多（山形）

今後もクマと遭遇する危険性が高いことから、県は、きょうまでとしていた「クマ出没警報」の期間を１１月末までに延長すると発表しました。

県内で今年、クマが目撃された件数は今月２１日時点で１１３２件に上り、統計をはじめた２００３年以降過去最多となっています。

また、クマが市街地で目撃された件数は今月２１日時点で１３０件と、統計を取りだした２０１９年以降で過去最多のペースで人的被害も６件報告されています。

このため県はきょうまでとしていた「クマ出没警報」を１１月３０日まで２か月間、延長すると発表しました。

県は当初「クマ出没警報」の期間を７月から８月末までとしていましたが、一度９月末までに延長していて、今回さらに２か月間延長することになりました。

秋は、クマが冬眠に向けて活発に活動するほか、今年はクマの主なエサであるブナの実が大凶作と予測されています。

県は「クマ出没警報」の期間中広報車による巡回のほか、登下校中や農作業中などそれぞれの場面に合わせたチラシを配布し、注意喚起を強化していくということです。

また、クマが市街地に出没した場合は屋内に避難することや目撃情報があった場所の近くでは、早朝・夜間の外出は控えることなどを呼びかけています。