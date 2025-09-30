広島vs上海海港 スタメン発表
[9.30 ACLEリーグステージ第2節](Eピース)
※19:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 14 田中聡
MF 24 東俊希
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
控え
GK 21 田中雄大
GK 26 チョン・ミンギ
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[上海海港]
先発
GK 12 チェン・ウェイ
DF 4 ワン・シェンチャオ
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 23 フー・フアン
DF 29 アレクサンダー・ジョジョ
DF 40 ウミジュアン・ユスプ
MF 10 マテウス・ビタル
MF 21 オスカル・メレンド
MF 22 マテウス・ユッサ
MF 47 クアイ・ジウェン
FW 9 グスタボ
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
GK 25 ドゥー・ジャー
DF 15 ミン・ティアン
MF 20 ヤン・シーユエン
MF 36 アブラハン・ハリク
FW 11 ルー・ウェンジュン
FW 14 リー・シェンロン
FW 26 リウ・ルオファン
FW 27 フォン・ジン
FW 30 ガブリエルジーニョ
FW 45 レオナルド
FW 49 リー・シンシャン
監督
ケヴィン・マスカット
