2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

純粋で、真面目な矢嶌莉沙（井桁弘恵）は、人には言えない秘密をもつ美しい男・城内涼（豊田裕大）と出会う。義務的な妊活から、既婚者マッチングアプリに手を出す夫の矢嶌高久（落合モトキ）。進藤将也（小久保寿人）から日常的にモラハラを受けている妻の進藤奏子（奈月セナ）は、夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする。そして、夫・涼への愛情を暴力でしか表現できないDV妻・城内凪子（山崎紘菜）…。

新たに、莉沙が勤める生命保険会社「ときわ生命」の元上司・桑原樹役に和田聰宏、後輩・大島尚美役に小西桜子の出演が決定！

桑原樹役：和田聰宏 莉沙の上司だったが、莉沙にパワハラを告発され左遷させられた。粘着質で嫌らしい性格。莉沙に対して恨みを抱き、復讐の機会を伺っているが……

大島尚美役：小西桜子 莉沙のことを尊敬している後輩。プライベートの悩みも相談し合う仲。しかし、そのアドバイスによって、後に莉沙が不倫に走ることとなってしまう

本作の第二弾予告動画も公開！作中で泥沼の不倫を繰り広げる三組の夫婦がついに登場。莉沙・涼・凪子に加え、高久・奏子・将也が登場する本編映像。すでに修羅場状態の三組の夫婦の姿が明らかに！

映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式X、ドラマ公式ホームページ等で視聴が可能。

そして、1話のあらすじと、本日解禁のキャストが加わった相関図も公開！

◆イントロダクション

― 全員不倫、誰かが死ぬ ―

純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。

そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。

「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。

夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。

既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。

妻を下に見る、モラハラ美容外科医。

夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。

歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ

三組の夫婦による、地獄のような三角不倫

そして、誰かが死ぬ・・・

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。

愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、

この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける・・・！

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

