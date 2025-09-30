2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。主演・井桁弘恵、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小久保寿人、山崎紘菜に加え、新たに和田聰宏、小西桜子の出演が決定！当記事では、和田のコメントと演じる役柄を紹介。

◆和田聰宏 コメント

■この作品オファーを受けた時の気持ちは？

台本を読み進めていく中で、桑原は救いようのないキャラクターだなと思う反面、そんな役柄を演じられるという、俳優としての悦びも感じています。

■桑原樹役への思い、役の見どころ

桑原という男が存在し、もしも近くにいたとするなら、関わりを持ちたいと思うような人間ではありません。けれど、多少なりとも同調してしまうような部分があるのは事実で、演じるにあたっては複雑な心境でした。笑

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ

暴力によって相手を傷つける悪。

精神的苦痛を与え、相手を追い込んでいく悪。

タチの悪い人間を存分に表現できるのも、“ドラマDEEP„だからこそ。

ドロドロな泥沼の人間模様を、顔をしかめつつ、戸惑いつつ、楽しんでください。

※桑原樹（くわはら いつき・43歳）・・・和田聰宏

莉沙（井桁弘恵）の上司だったが、莉沙にパワハラを告発され左遷させられた。粘着質で嫌らしい性格。

莉沙に対して恨みを抱き、復讐の機会を伺っているが……