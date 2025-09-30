2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。主演・井桁弘恵、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小久保寿人、山崎紘菜に加え、新たに和田聰宏、小西桜子の出演が決定！当記事では、小西のコメントと演じる役柄を紹介。

◆小西桜子 コメント

■この作品オファーを受けた時の気持ちは？

人間の、目を背けたくなるような欲望を描いた作品ですが、運命に狂わされて愛に堕ちてゆく生き様は美しさすら感じて、とても惹き込まれました。

素敵な皆様とこの世界に入り込めることに、わくわくが止まりませんでした。

■大島尚美役への思い、役の見どころ

尊敬している先輩である莉沙と、尚美は気さくに話せる仲ですが、果たして最後まで憧れを持ち、寄り添い続けることはできるのか。

泥沼に溺れゆく姿を、どこまで見届けることになるのか。楽しみに作り上げていけたらと思います。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ

刺激的なタイトルと、「全員不倫、誰かが死ぬ」というなんとも不穏なキャッチコピー。地獄に足を突っ込むきっかけは日常のどこにでも潜んでいて、他人事で覗き込んでいたら、いつのまにか引き摺り込まれてるかもしれません。どうぞ、楽しんでいただけたらうれしいです！

※大島尚美（おおしま なおみ・27歳）・・・小西桜子

莉沙（井桁弘恵）のことを尊敬している後輩。

プライベートの悩みも相談し合う仲。

しかし、そのアドバイスによって、後に莉沙が不倫に走ることとなってしまう。