¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡×¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢ÍýÇ°¤ä²ñ¾ì¤Î¸õÊäÃÏ¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñ¹ç¤¬¡¢30Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡×¤Ï¡¢¹ñÅÚÎÐ²½±¿Æ°¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¹Ô»ö¤Ç¡¢1950Ç¯¤«¤éËèÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿¤ê¡¢¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¤ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë45Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¡¦»ûÅÄ²í°ì°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¿¹ÎÓ¤Î½ÅÍ×À¤äÌÚºà¤ÎÍøÍÑ¤Î°ÕµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿¹ÎÓ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸©Ì±¤Ç¼é¤ê°é¤Æ¤ë°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡30Æü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4000¿Í¤«¤é5000¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢±ß³ê¤Ê°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁªÄê´ð½à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤Î¸õÊäÃÏ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©¿¹¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê²Ý¡¦ÍÂ¼¿Î°ì²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î¿¹ÎÓ¡¢ÎÓ¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¸©³°¤ÎÊý¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼¡¤Î½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£