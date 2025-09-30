セブン銀行は、ソニー銀行へ、「スマホATM」サービスを9月29日から提供開始した。



●全国2万8000台以上のセブン銀行ATMで利用できる



「スマホATM」サービスは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービス。2017年3月のリリース以降、21行で利用されている（8月末時点）。



「ソニー銀行 アプリ」は、来店不要で外貨普通預金の購入、売却、指値申込の取引や、ソニー銀行口座の残高照会、振込みなどの手続きができる、個人の顧客向けのアプリ。今回のサービス導入により、「ソニー銀行 アプリ」へ新たに「スマホATM」の機能が追加され、全国2万8000台以上のセブン銀行ATMでアプリを用いた現金の入出金取引が可能になる。



セブン銀行では、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めていく。