■「”HOKUTO松村スリーピーちゃんねる”第二弾！」としてスリーショットが公開

【写真】田中樹・高地優吾・ジェシーが川の字で並んだ寝顔ショット／『ワロタ！』コントちょい見せショット①～③

Storm FILM公式Xにて、SixTONESが毎話豪華なゲストを迎え、本格的なコントに挑戦する番組『ワロタ！』（Prime Video）の写真が公開された。

公開されているのは、田中樹・高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）・ジェシーが畳の上に布団を敷き、川の字で横になった写真で、3人とも目を閉じた寝顔ショットとなっている。

投稿には「”HOKUTO松村スリーピーちゃんねる”第二弾！今夜も眠れない3人はあの禁断の睡眠導入動画を開いてしまう…。今宵、餌食となるのは一体…？」と、『ワロタ！』企画の詳細も明かされている。

ファンからは「きれいな寝顔」「スリーピーちゃんねる好きすぎる」「スリーピーちゃんねるの音源がほしい（笑）」などの声があがっている。

なお、別の投稿でも『ワロタ！』のコントちょい見せショットが公開中。