DOBERMAN INFINITYが、毎年恒例となったカウントダウンライブを今年も開催することが発表された。＜DOBERMAN INFINITY COUNTDOWN LIVE 2025 ▷ 2026＞と題し、昨年同様、大阪はなんばHatchにて行われる。

今年で4年目となりファンの間ではすっかり恒例となった、大阪でのカウントダウンライブ。6月のホールツアー以来、久々の単独公演となり、特別な一夜となりそうだ。チケット予約は10月4日15時よりファンクラブ「We are D.I」先行抽選が開始される。

さらに本日より、新曲「Proud」のサビ部分がTikTokにて先行公開された。本楽曲は、目標に向かい一心に努力を積み重ねてきた、全ての“頑張っている人”に向けた、ミディアムテンポの力強いメッセージソング。新曲「Proud」は10月15日0時より、各種楽曲配信サービスにて配信される。

Digital Single「Proud」

10月15日(水) AM0:00配信スタート

【Streaming & Download】

https://ldh.lnk.to/Proud

＜DOBERMAN INFINITY COUNTDOWN LIVE 2025 ▷ 2026＞

■公演日程

2025年12月31日(水)：大阪 なんばHatch

開場21:30/開演22:30

■チケット代金

1.全自由：\9,900 (チケット代 \9,000＋税)

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途 \600

2F指定席:\9,900 (チケット代 \9,000＋税)※入場時ドリンク代別途￥600

【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38508/