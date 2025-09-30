Ｈａｍｅｅ、今期経常を一転15％減益に下方修正

Ｈａｍｅｅ <3134> [東証Ｓ] が9月30日大引け後(18:15)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の27.9億円→19.9億円(前期は23.5億円)に28.9％下方修正し、一転して15.4％減益見通しとなった。

なお、5-10月期(上期)の経常利益は従来予想の11.3億円(前期は10.3億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年11月１日以降、NE株式会社は当社連結子会社から除外されることとなるため、2025年６月13日付「2025年４月期決算短信〔日本基準〕(連結)」（以下「2025年４月期決算短信」という。）において公表いたしました当社2026年４月期通期連結業績予想の修正するためです。

