「日経225オプション」10月限プット手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 35( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
楽天証券 11( 11)
松井証券 7( 7)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 20( 20)
JPモルガン証券 5( 5)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 15( 9)
JPモルガン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
SBI証券 32( 30)
楽天証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
