　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 628(　 278)
ソシエテジェネラル証券　　　　 116(　 116)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 170(　　70)
楽天証券　　　　　　　　　　　　49(　　49)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 183(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　82(　　30)
インタラクティブ証券　　　　　　26(　　26)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　 110(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　 9)
広田証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　 202(　　 2)
あかつき証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
むさし証券　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　 0)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 250(　 150)
ソシエテジェネラル証券　　　　 102(　 102)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　39(　　39)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　30(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)