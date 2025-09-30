「日経225オプション」10月限プット手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 628( 278)
ソシエテジェネラル証券 116( 116)
UBS証券 170( 70)
楽天証券 49( 49)
BNPパリバ証券 183( 33)
SBI証券 82( 30)
インタラクティブ証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 15( 15)
JPモルガン証券 110( 10)
マネックス証券 9( 9)
バークレイズ証券 9( 9)
広田証券 9( 9)
安藤証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
ゴールドマン証券 202( 2)
あかつき証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
むさし証券 1( 1)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 11( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 20( 0)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 250( 150)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
BNPパリバ証券 39( 39)
楽天証券 33( 33)
松井証券 18( 18)
SBI証券 30( 10)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 3( 3)
