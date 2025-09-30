　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万5625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

