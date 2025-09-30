「日経225オプション」10月限コール手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 11( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
