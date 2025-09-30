「日経225オプション」10月限コール手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 175( 25)
BNPパリバ証券 159( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 8( 4)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
楽天証券 50( 50)
BNPパリバ証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 41( 19)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 8( 8)
安藤証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
JPモルガン証券 134( 34)
SBI証券 29( 27)
BNPパリバ証券 23( 23)
東海東京証券 60( 20)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
野村証券 324( 0)
UBS証券 100( 0)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
