十数年に渡って議論されてきた、スポーツ・コンベンションセンターの設計事業者を選ぶ審査がいよいよ始まります。建築やスポーツなどの専門家でつくる審査会が開かれ、具体的なスケジュールが明らかになりました。2025年度末に事業者が決まります。



県がドルフィンポートの跡地に計画するスポーツ・コンベンションセンター。設計事業者を決める審査が、まもなく始まります。審査会には、建築や都市計画・スポーツ・防災などの専門家8人が出席しました。





（県観光文化スポーツ部・ 桑代毅彦部長）「公募資料の検討や最優秀提案者の選定では、皆さまの経験や知見を踏まえた活発な協議を賜りますようお願い申し上げます」30日の会合で、日本建築士会連合会の古谷 誠章 会長が委員長に選ばれました。審査会は、設計事業者の知的財産を含む提案書を審査するため非公開で行われます。事業者の募集要項は10月7日に公表され、12月に1次審査が行われます。2026年2月の2次審査では、公開のプレゼンテーションも行われ最優秀提案者が決まり、2026年3月末には県は設計事業者と契約を交わす予定です。2024年、入札が不調に終わった体育館。資材や人件費の高騰で事業費が膨らみ、慎重な意見もある中、委員長の考えを聞きました。（審査会・古谷誠章 委員長）「より多くの県民の意見を聞いて、県民とコラボレーションしながら一緒になって作りあげることが大切。提案の内容もさることながらどういう進め方、どうやって県民の意見を収集するか、どうやって県民と一緒に作ると考えているか姿勢も含めてふさわしい設計者を選定したい」県政の鬼門と言われ、10数年に渡って議論されてきた総合体育館。ようやく設計事業者の審査が始まります。具体的な日程が明らかになりました。10月7日の公告で事業者の募集要項が発表されます。参加を希望する事業者は、10月30日までに参加表明書を提出。11月13日から19日の間に、1次提案書を提出します。ここでは、事業者の考えや実績などを文章で示してもらいます。12月16日に1次審査が非公開で行われ、5社程度に絞り込まれます。2026年1月26日から30日に、2次提案書を提出してもらい、ここにはイメージ図なども入ってくるそうです。2026年2月14日の公開プレゼンテーションでは、こうした資料を用いて県民の関心を高めてもらいたいということです。2月中旬の2次審査で最優秀提案者が決まり、3月末には事業者と契約が交わされる予定です。2024年の入札は不調に終わり、どれぐらいの提案があるか気になりますが…県の担当課によりますと、2025年2月に完成した香川県の県営のアリーナには、32社から提案があったそうです。担当者は「幅広い事業者からの提案を期待したい」と話していました。事業費が数百億円に上る巨大プロジェクト。事業者の選定が、いよいよ始まります。