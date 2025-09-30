◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天(30日、ZOZOマリン)

ロッテの美馬学投手が引退試合に臨みました。

今季限りでの現役引退を表明している美馬投手は、古巣・楽天戦の先発マウンドに上がりました。この日「1番・ファースト」でスタメン出場した浅村栄斗選手に対し2球で追い込みますがフルカウントまでもつれ、球場内のファンが拍手で美馬投手を後押しします。投じた6球目、ボールは抜けて浅村栄斗選手の背中を通過しましたが空振り三振となりました。

投球を終えた美馬投手はマウンドでしゃがみ込み顔をしかめましたが、その後浅村選手と握手。吉井理人監督がマウンドへ向かい、美馬投手の肩を抱きました。

ここで投手交代となり、後を受ける2番手でコールされたのは、美馬投手と同じ中央大学出身の後輩・澤村拓一投手。澤村投手を出迎えた美馬投手は笑みを浮かべると、澤村投手と抱き合ってからマウンドを降りました。この模様にロッテファン、そして古巣・楽天ファンからも「美馬」コールが送られました。

プロ15年目、39歳の美馬投手は2019年オフに楽天からFAでロッテに加入し、2度の二桁勝利をマークするなどチームに大きく貢献しました。通算では267試合に登板し、80勝88敗8HP、防御率3.94の成績を残しています。