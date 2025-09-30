µð¿Í¤¬¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©¡ª¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÀèÀ©¤Î¥é¥¤¥È¥´¥í¡¡¥Þ¡¼·¯200¾¡¤Ø°ì´Ý¡ª½é²ó3ÅÀÀè¼è
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¤«¤±¤Æº£µ¨¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÎ¢¤À¡£
¡¡¥Þ¡¼·¯200¾¡¤ËÇ³¤¨¤ëµð¿ÍÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡1ÈÖ¡¦¼ãÎÓ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â±¦Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£1»à¸å¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬6µåÌÜ¤Î151¥¥íÄ¾µå¤òÃ¡¤¤¤¿Èôµå¤¬±¦ÍãÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÆóÎÝ¤ò¼é¤ëÊ¡±Ê¤¬·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë´Ö¤Ë»°Áö¡¦¼ãÎÓ¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£°ìÁö¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÆóÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¬ËÜ¤Ï±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1ÂÇÅÀÉÕ¤¤Î±¦¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£5ÈÖ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢6ÈÖ¡¦Ãæ»³¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó°ìµó3ÆÀÅÀ¡£¥Þ¡¼·¯¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§Ãæ»³¡¡¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ä¤Ê¤®¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Î200¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£