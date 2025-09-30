植野さんが川越の名物を食べつくし旅！元「dancyu」編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



今回は特別編。新宿から電車で約45分、江戸の風情が今も息づく町、小江戸・川越まで足を伸ばして食べ尽くし旅へ。



蔵造りの町並みを歩けば、菓子屋横丁の甘い香り、歴史ある神社仏閣、そして江戸時代から時を告げる「時の鐘」と、散策するだけで、まるでタイムスリップしたような気分に浸ることができる。さらに、植野さんの飲み友達・俳優の市村正親さんの思い出の味も紹介していく。

小江戸・川越の象徴 蔵造りの川越一番街

旅の第一歩は川越らしさが一番あふれる場所から。それは、蔵造りの建物が軒を連ねる「川越一番街」。

蔵造りとは江戸時代に発展した、火事の延焼を防ぐための耐火建築。特徴は厚い土壁に外壁を漆喰で仕上げたもの。さらに分厚い窓により外からの火も防ぐ。明治の大火で蔵造りの建物が焼け残ったことから、この一番街には蔵造りの建物が広がっていった。

小江戸・川越の象徴ともいえるこの場所は、江戸の景観を受け継ぐ重要な歴史的遺産として多くの観光客が訪れる。

「時の鐘」は江戸時代初頭、城下町に時を知らせるために建てられた。現在の鐘楼は明治に再建されたもの。一日に四度、川越の町に鐘の音を響かせている。

ウナギの蒲焼きが食べられる「うなぎ傳米」

実は、ウナギが名物でもある川越。海がない川越で貴重なたんぱく源として重宝されたウナギは地元を流れる川の恵み。タレに欠かせないしょうゆづくりも盛んだったことから、やがて川越は“ウナギの町”として知られるように。

そこで植野さんが立ち寄ったのは、1964年に開店した「うなぎ傳米」。築150年の古民家をリノベーションした店内での食事以外にテイクアウトも可能な店だ。

植野さんは、串にささったミニ蒲焼きを注文。一口食べて、「川越らしいというかしょうゆの香りがキリッときいている。しょうゆの町だという感じ」と堪能した。

太麺焼きそばの名店「まことや本店」

さらに歩いていると、着いたのは「まことや本店」。川越の名物でもある、太麺焼きそばの店だ。

太麺焼きそばは、戦後間もない1948年に、蓮馨寺の境内に並んだ屋台から生まれたといわれている。以来、川越の味として親しまれるようになった。

その特徴は通常の麺の3倍近くはある、麺の太さ。植野さんは「麺のかみ応えがいい。ソース焼きそばだけどしょうゆの香りがします。さすが川越です」と絶賛した。

川越一番街をさらに散策していると、和菓子店へ。約100年前、1926年に開店した「伊勢屋」では、珍しい鶏節と川越抹茶あん、2本の団子を注文する。

鶏節は「見た目が不思議」と話し、一口食べて「しょうゆがきいているけど、鶏節が不思議で、かすかに鶏肉感が残っている。日本酒のつまみです」とにっこり。

「COEDOビール」の直営店で一杯

そんな気分からか向かった先が、「COEDO BREWERY THE RESTAURANT」。日本におけるクラフトビールの先駆け的存在「COEDOビール」の直営店で、ビールとアジアンフレンチのペアリングが楽しめる。

この直営店にはタンクもある。麦芽とお湯からビールの素である麦汁を作り、その後、煮沸してホップや酵母を加えれば、アルコールと炭酸に変わり、ビールの香りと苦味が生まれる。そして別のタンクに移し、約4週間熟成させれば、ビールが完成。

植野さんは2種類のビールを注文し、おつまみとしてシューマイもつけて喉を潤した。

市村正親さんおすすめの「すき亭吉寅」

いい気分になったところで、お目当ての店へ。俳優・市村正親さんおすすめの店「すき亭吉寅」へと向かう。

創業は1877年、埼玉県で最初にすき焼を提供したと言われる老舗で、手入れの行き届いた中庭を見渡せる離れもあり、特別な日に贅沢なひとときを過ごせる。

吉寅では子どもから大人まで満喫できる、手頃なランチメニューが揃う。中でも人気なのが、ポークライスにふわとろの卵をのせた「オムライス」や、ほろほろになるまでじっくり煮込んだ「牛タンシチュー」など。家族と一緒の旅の立ち寄りスポットにもぴったりだ。

市村さんがおススメする「すき焼き」は、江戸時代から続く川越の名産・さつまいもがついている。植野さんも「すき焼きでさつまいもを食べるのは初めて。溶き卵にさつまいもはなかなか見ない光景」と一口食べ、「さつまいもらしい、ほっこりとした甘みがあります」と感動していた。

縁結び・家庭円満の神様「川越氷川神社」

続いてやってきたのは、古い街並みが続く一番街から歩いて約10分の場所。約1500年前に創建された、川越氷川神社。古来より「縁結びの神様」、「家庭円満の神様」として信仰されている川越が誇るパワースポットだ。

小江戸川越の夏の風物詩が、毎年開催される「縁むすび風鈴」。今年で12年目を迎える人気イベントで、約1500個の風鈴が境内を鮮やかに彩る。植野さんはお参りをし、札を購入して、「美味しいものにたくさん出会えますように」と願いごとを一筆した。

老舗の製麺店で武蔵野うどんを

そんな植野さんが向かった先は、地元で採れた農産物の直売所「あぐれっしゅ川越」。広い店内には、その日仕入れた新鮮な野菜がたくさん置かれている。

川越市は全国でも野菜の収穫量が多い地域で、江戸時代に栽培が始まった「川越いも」とも呼ばれる「さつまいも」を筆頭に、かぶやチンゲン菜など様々な野菜の生産量が全国的にもトップクラス。

「あぐれっしゅ川越」内には併設された、手打ちうどんが楽しめる「武州めん」がある。武州めんは埼玉・小川町で100年以上続く老舗の製麺所で、その直営店がこの店。

武蔵野うどんは、太くて力強い麺を、濃いめの出汁に豚肉やねぎを加えた温かいつけ汁で食べるのが特徴。この店の武州めんも武蔵野うどんのスタイルでうどんを提供している。

一口食べた植野さんは「持っただけでわかるこしの強さ。かみしめるおいしさ。つけ汁、肉汁うどんがベースだけど、豚肉もあるけど大根おろしとショウガの辛みでバランスが取れている」と味わった。

直売所の新鮮な野菜でピザ作り

さらに川越野菜を求めて向かったのは、地元の新鮮野菜を販売する直売所「＠ファームマーケット」。

朝どれの野菜や果物のほか、ジャムやジュースなど、フレッシュな味わいをとじこめた商品も揃う。また、いちごやさつまいもの収穫体験も開催しており、子どもから大人まで楽しめるスポットだ。

ここで植野さんは、色とりどりのたっぷりの採れたて野菜を使ったピザ作りに挑戦。ピザ作りを教えてくれるのは、＠ファームマーケットの隣にあるカフェで調理を担当する横尾さん。

今回は店で提供しているピザ生地やソースを借りてピザを作っていく。

オリーブオイルで焼いたナスや、輪切りにしたピーマン、カラーピーマン、そしてオクラを切っていき、ピザ生地は丸く伸ばし、トマトソースを塗っていく。ナスと白ナスを交互に並べたら、ピーマンとカラーピーマン、オクラをのせ、チーズはモッツァレラチーズとミックスチーズを乗せ、最後に粉チーズを振りかけて完成。

植野さんは「ナスが美味しい。ピーマンやオクラも青みが帯びた食感が広がり、採れたての良さを感じる。チーズやトマトソースが強いけど野菜が主役です」と拍手した。