「オーマイガー」濁流押し寄せ数百本の“ガスボンベ”流され山積みに…大雨による洪水発生でこれまでに4人死亡　アメリカ・アリゾナ州

夜の市街地を流れる濁流。

さらに、激しい稲光も…。

アメリカ西部のアリゾナ州で、大雨による洪水が発生。

濁流が押し寄せ、何台もの車がゆっくりと流されていきます。

地元当局によりますと、アリゾナ州ヒラ周辺で26日から27日にかけて激しい雨が降り、発生した鉄砲水に流されるなどして、これまでに4人が亡くなりました。

洪水に見舞われた街を捉えた映像。

甚大な被害を目の当たりにした撮影者は「オーマイガー」とつぶやき、水浸しになった街並みがどこまでも続いていました。

さらに、映像の中で濁流に押し流されていたのはガスボンベです。

プロパンガスの販売店から数百本のガスボンベが流される事態になり、線路脇には大量のボンベが残されて山積みとなっていました。

爆発が懸念される危険な状況となり、消防当局の危険物処理班が出動して回収を進めています。

今も残る大洪水の爪痕。

濁流に流されたのか、木の枝にのしかかるように取り残されている車もありました。

地元でリハビリ施設を営むオーナーは、「大変な状況です。壁の中まで泥と水が8cmほどたまっていて、全ての設備が水没しています。私は全てを失いました」と話します。

アリゾナ州グローブ市の市長：

私たちは必ず再建します。この事態に立ち止まってはいけません。

アリゾナ州は非常事態を宣言し、150人以上の救助隊を動員して行方不明者の捜索を続けるとともに、がれきや泥の撤去など復旧作業を急いでいます。