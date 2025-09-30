CENT／セントチヒロ・チッチ「愛をしっかり伝え、受け取る 自然体で私らしく愛を届けたい」【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。
「BiSHでは、置かれた場所でどう咲くか、メンバーや自分の役回りを考え続けてきました。でも、CENTは自分を発信する場。3年のソロ活動で、やっと自分自身と向き合えるようになってきたかなって」
2023年のBiSH解散後、ソロアーティストとして表現の幅を広げてきたCENT。メジャー初のミニアルバム『らぶあるばむ』には、たっぷりの“らぶ”が詰め込まれている。
「愛をちゃんと伝えること、目を凝らして受け取ることをずっと大事にしてきました。アルバムを作りながら、私の中にいろんな形の愛があったことに気づき、自分を肯定できた気がします」
ほぼすべての曲で作詞に参加。嘘はつかず、内側から言葉を引き出して歌詞をつづった。中でも歌詞が先にできた『百日草』は印象深い一曲だ。
「百日草は、花の色や形がたくさんあるんです。しかも、宇宙空間で初めて咲いたお花。その個性と力強さ、“遠くの友を想う”という花言葉に惹かれて、歌詞では広くて大きい愛を表現しました。人間はいつか死ぬけれど、今世も来世もつながっていて、大切な人には会いに行ける。愛の温度で人の価値を測るという考え方は、大好きな本『アミ 小さな宇宙人』からの影響です」
親友と共作した『Linda feat. 詩羽』も大事な楽曲になった。
「詩羽は、私と違って愛を言葉にするのが上手な人。逆に、歌詞は私のほうがストレートだけど、この曲からは普段私といる時のまっすぐな詩羽が感じられて。私とのコラボだから、こういう歌詞が生まれたのかもしれません」
秋からはツアーもスタート。ステージ上で、これからも愛を伝えていく。
「気負って生きるのは、もういいかな。自然体の愛を伝えていくことが私らしさだと思うので、みんなと愛の“交換こ”ができたらうれしいです」
取材・文＝野本由紀、写真＝干川 修
スタイリング＝Shuhei Sakaue、スタイリングアシスタント＝Luna Shimizu、ヘアメイク＝Megumi Kuji（L&Co.）、衣装協力＝Tシャツ2万4200円、シャツ5万2700円（ともにテンダーパーソン／テンダーパーソン contact@tenderperson.com）（各税込）、その他スタイリスト私物
せんと／せんとちひろ・ちっち●2023年6月に東京ドームにて解散したBiSHの元メンバー、セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト。22年8月からソロ音楽活動を開始し、1st Digital Single『向日葵』を、23年8月には1st Album『PER→CENT→AGE』をリリース。ソロ活動3周年となる25年8月20日に、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。
