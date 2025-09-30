日向坂46・河田陽菜、ブラックのビキニで大人の表情 2nd写真集第7弾先行カットはおしゃれなプールで
日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）より、先行カット第7弾が解禁された。
【写真】河田陽菜、ブラックビキニでプールに浮かぶ大人なカット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第7弾はコペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影したブラックビキニのショット。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見つめた後、ふいに瞳を閉じた瞬間を激写。いまだかつてないほど大人の表情が切り取られている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
【写真】河田陽菜、ブラックビキニでプールに浮かぶ大人なカット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第7弾はコペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影したブラックビキニのショット。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見つめた後、ふいに瞳を閉じた瞬間を激写。いまだかつてないほど大人の表情が切り取られている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。