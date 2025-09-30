『地獄楽』第二期、第一弾PV解禁 新キャストに遊佐浩二＆内田真礼＆大原さやか MAPPA描き下ろし新キャラビジュも
アニメ『地獄楽』の第二期が、2026年1月よりテレビ東京ほかにて放送、同時にPrime Video、Netflix、Leminoにて配信開始となることが発表された。併せて、新規カット満載の第一弾PVが解禁。新キャストに遊佐浩二、内田真礼、大原さやかが決定し、MAPPA描き下ろしの新キャラクタービジュアルも公開された。
本作は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじの同名漫画をアニメ化。
仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物"天仙"の居城に着いた一行。島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ちふさがる。仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する-。
第一弾PVは、山田浅ェ門殊現をはじめとする執行人4名が新たに島への上陸を命じられる緊迫の場面で幕を開ける。上陸者たちを次々と死に追い込む天仙たちの脅威に加え、画眉丸の記憶喪失や罪人同士の争いなど、死と混乱が渦巻く神仙郷。山田浅ェ門十禾の不穏なせりふが、新たにもたらされる大波乱を予感させる。画眉丸は失った大切な記憶を取り戻せるのか、佐切たちは全員で生きて島から出られるのか…？
第二期から新たに登場するキャラクターの設定画と追加キャスト情報も解禁。ジャンプフェスタ2024にて解禁された山田浅ェ門殊現役の鈴木崚汰のほか、山田浅ェ門十禾役を遊佐浩二、山田浅ェ門清丸役を内田真礼、山田浅ェ門威鈴役を大原さやかが演じることが明かされた。
新キャラクタービジュアルには、主人公・画眉丸、山田浅ェ門佐切、山田浅ェ門桐馬に加え、装いを新たにした亜左弔兵衛、杠が描かれている。
アニメ『地獄楽』第二期（テレビ東京系）が、2026年1月よりテレビ東京ほかにて放送、同Prime Video、Netflix、Leminoにて配信。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田浅ェ門殊現役：鈴木崚汰
ジャンプフェスタで殊現役として発表されてから早2年。
改めまして、鈴木崚汰です。
仲間への想いや武士道を重んじるあまり、行き過ぎた正義を行使しようとする、真面目で不器用な殊現と向き合う日々を送っております。新たな仲間と共に、いざ神仙郷へ。よろしくお願いいたします。
■山田浅ェ門十禾役：遊佐浩二
この作品のハードな世界観の中で独特な立ち位置にいる十禾という人。
彼は飄々としていても、こちらは自分のペースを維持するのが大変な役です（笑）
ですがわたくし精一杯努めさせていただきます！
お楽しみに。
■山田浅ェ門清丸役：内田真礼
このたび、第二期から清丸の声を担当させていただくことになりました、
内田真礼です！
『地獄楽』のオーディションの結果、合格のご連絡をいただいて、この作品に参加できることを知り、とても嬉しく思いました！
清丸の持つ、かっこよさや子供らしさ、なんだか気になるこの魅力を、『地獄楽』の世界で表現することが今から待ち遠しいです。
■山田浅ェ門威鈴役：大原さやか
2メートル越えの大柄な体格で豪剣を振るう姿は凄まじく、つわもの以外の何ものでもありませんが、普段の彼女は戦っている姿からは想像もつかないほど純朴でまっすぐな礼儀正しい少女。
そのギャップにキュンとさせられつつ、常に彼女のなかの『やさしさ』を意識してマイク前に立たせていただいています。
皆さんのお目にかかる日が楽しみです！
■画眉丸役：小林千晃
第一期に引き続き、画眉丸の声を担当させていただきます。小林千晃です。
第二期に入ると新たなキャラクターが次々と登場し、さらにこれまで出会わなかった人物同士が邂逅します。それと同時にアフレコも第一期の時は分散収録だったものが今回は全員で収録しているので、作中の世界観とリンクするかのような刺激的な収録現場が実現しています。
監督をはじめスタッフの方々の熱量も凄まじく、極上の作品に仕上がってますので、是非放送を楽しみにお待ちください！
■山田浅ェ門佐切役：花守ゆみり
迷いながらも自分の信念と向き合い、少しずつ刃を研ぎ澄ませていく佐切の美しさと強さを、この先も表現できるよう声優として精進いたします。
原作と合わせて、アニメも楽しんでいただけますと幸いです！
■亜左弔兵衛役：木村良平
お待たせしました！地獄で楽園なあの場所が帰ってきましたよ！あの仲良し兄弟が帰ってきましたよ！！！
第一期よりもさらにハードな物語になりそうです。お楽しみに！！
■山田浅ェ門桐馬役：小野賢章
待ちに待った、『地獄楽』の第二期！
改めて原作を読み直しましたがやっぱり面白い！！
まだまだ謎多き島のことだったり、一方その頃組だった亜左兄弟も、いよいよ合流したり、新キャラも出てきたり…。
ますます盛り上がる第二期、ぜひご期待ください！
■杠役：高橋李依
『地獄楽』第二期、ついに来ました！
演じている身ですが、杠の発言や魅せ方には私も毎度振り回されておりまして……！しかもここからはより深く、神仙郷の謎に迫っていく第二期となりますので、みなさまもどうか、振り落とされないようについてきてくださいね！
私も仙汰のようにヒィヒィ言いながら、杠と共に生き抜きます！！
