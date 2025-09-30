『ダンガンロンパ』15周年記念イベント「ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-」、事前申し込みが10月6日スタート ORIHARA描きおろしメインビジュアルも公開
アドベンチャーゲーム「ダンガンロンパ」シリーズの15周年記念イベント「ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-」が、2025年11月29日にベルサール東京日本橋で開催。イベント情報第1弾が公開された。
【写真】シリーズ最新作『スーパーダンガンロンパ2×2』キービジュアル
本イベントは入場無料の事前申し込み制で、4グループに分かれての時間別入場・体験となる。参加希望は、2025年10月6日12時より受付開始。
また、歌い手・Adoのイメージディレクターを務めるイラストレーター・ORIHARA氏による描きおろしイベントメインビジュアルもこのたび公開に。「ダンガンロンパ」の主要キャラクターが、生誕15周年をお祝いする華やかなイラストになっている。同氏からのコメントも到着しており、「ピンクの飛び散る血や個性的なイラスト、属性豊かなキャラクター達、お仕置きシーンのインパクトの強さにリズムゲームや冒険ものばかり遊んでいた当時の私は、「こんなのアリなの！？」と衝撃を受けたのを今でも覚えています。そんなゲームに初めて触れた時の新鮮な気持ちを思い出しつつ、ありがとうの想いを込めて今回のイラストを制作しました。沢山の絶望と確固たる希望を与えてくれた「ダンガンロンパ」というコンテンツの15周年に携われたことを光栄に思います」と作品への思いを語った。
そのほか、物販やツアーパックなどの詳細は、本イベントの特設サイトから確認できる。
「ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-」は、2025年11月29日にベルサール東京日本橋にて開催予定。
