青嶋アナウンサーがセリエAの中継を担当した

スポーツチャンネル「DAZN」のイタリア・セリエAの中継に名物アナウンサーがデビューした。

元フジテレビの青嶋達也アナウンサーが第5節パルマ対トリノのゲームを担当し、「流石としか言いようがない」など注目を集めている。

青嶋アナウンサーはフジテレビ時代、当時の日本代表でスター選手だったFW三浦知良（現・アトレチコ鈴鹿）がセリエAのジェノアへ移籍した際にスタートした「セリエAダイジェスト」での名調子が知られ、アテレコのように選手の表情に合わせたコメントを差し込むのも名物だった。

同局が放映権を保有するルヴァンカップ（前名称＝ヤマザキナビスコカップ）の実況も多く担当していた青嶋アナウンサーだが、カタカナ表記の長い名前の選手などを早口で噛まずに伝える技術に定評があり、多くの馬名を読み上げる必要がある競馬中継でも第一人者として活躍していた。

今年8月に定年退職した青嶋アナウンサーは、このたびフリーアナウンサーとしてDAZNデビュー。SNSでは「Jリーグも青嶋アナやってくれないかな」「久しぶりに聴けて嬉しい！」「これだけでも見る価値のある試合」「本当に流石としか言いようがない」「ついにDAZNでも…！」などコメントが寄せられ、反響を呼んでいた。DAZNでは多くの欧州クラブの試合を中継するほか、Jリーグの中継も手掛けるだけに、ベテランアナウンサーの名調子を聞く機会が増えるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）