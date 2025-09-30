元BABYMETAL水野由結、アミューズ退所発表「エンタメという世界から離れて自分自身のペースで人生を歩んでいきたい」
【モデルプレス＝2025/09/30】元BABYMETALのYUIMETALとして知られる水野由結が所属事務所・アミューズを退所することを発表。9月30日、所属事務所の公式サイトを通じて発表された。
【写真】BABYMETAL、新体制の3人
所属事務所は「この度、水野由結が2025年9月30日をもちまして弊社を退所致しますことをご報告させていただきます」と発表。「これまで幾度となく本人との話し合いを重ねた結果、エンタメという世界から離れて自分自身のペースで人生を歩んでいきたいという本人の気持ちを尊重し、弊社との契約をこのタイミングで終了することとなりました」と退所の経緯を説明。さらに「これまで長きにわたり応援頂きましたファンの皆様、関係者の皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます」と感謝をつづり「今後は弊社所属という形ではなくなってしまいますが、水野由結のこれからの人生も変わらず応援していきたいと思っております。皆様方におかれましても、本人の新たな選択を温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
水野は、1999年6月20日生まれ、神奈川県出身。2010年より3人組メタルダンスユニット・BABYMETALのYUIMETAL（Scream＆Dance）として活動。過去には、さくら学院に所属しており2015年3月に卒業。2018年10月19日にBABYMETALから脱退を発表した。（modelpress編集部）
◆元ベビメタ水野由結、アミューズ退所
