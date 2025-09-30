川口葵、夫・武尊に唯一怒り家出した出来事「何も連絡も口頭でも言わずに」
【モデルプレス＝2025/09/30】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が、9月30日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。2人のケンカ事情について明かした。
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】武尊＆川口葵のハワイでのラブラブウエディングフォト
◆川口葵、家出を告白
7月29日に自身のSNSを通じて結婚を発表した武尊と川口。ケンカについて問われた武尊は「1回（川口が）体調を崩してたんですけど、（川口は）すごい我慢強くて言わないんですよ。『体調悪い』ってことも。だから、僕は別に体調悪くないと思って友達を家にいっぱい呼んで…」「その時はちょっと怒られました」と、川口が唯一怒った出来事を回顧した。川口は武尊のトークに笑顔で頷いた後「何も連絡も口頭でも言わずに、妹の家にワンちゃん連れて家出しました」と、当時を振り返っていた。
◆武尊、川口葵との関係性に「だから楽」
また、武尊は「僕多分試合前ピリピリするし、多分言葉も強くなっちゃう」と明かすと「すごい完璧主義者で、この時間に練習してこの時間に食事してこの時間にストレッチしてとかケアしてとかスケジュールを全部立てるんですよ。それが上手くいかないとイライラします」と、試合前のかなりストイックなスケジュール管理を説明した。
武尊は川口について「マイペースでちょっと天然なんですけど。だから僕のピリピリが移らないんですよ。だから楽」と、川口の性格のおかげで試合前でもケンカに発展しないそう。川口は「試合前とかピリピリするのはなんとなく空気感で感じるんですけど、私は割となんでも聞き流すというか」「特に何も気にならない」「もともと多分そういう性格で言われても寝たら忘れるタイプ」と続けていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】