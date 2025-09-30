俳優のトム・ホランドと女優のゼンデイヤが、ロンドン西部にある自宅の警備費に1日1000ポンド（約20万円）もかけていると報じられている。「スパイダーマン」シリーズでの共演でも知られる2人は、自宅にファンがつめかけてくるようになったことで、警備を強化することに決めたという。



【写真】体を張って仕事をするトム・ホランド

ある関係者は「ザ・サン」紙に「ファンたちが常に押しかけていて、少しやりすぎな状態になってきました。２人ともファンとの交流は好きですが、仕事以外では、若者のカップルとして普通の生活を送りたいんです」と語る。「なので予期せぬ訪問者を寄せ付けないような警備体制を整えたんですよ」と説明した。



また、近隣住民の1人は「最近は映画の撮影現場の隣に住んでいるかのような雰囲気になっています。トムとゼンデイヤが新作の『スパイダーマン』の撮影を始めてからすぐ、ファンが常に詰めかけてくるようになったんです」と語った。「今はがっしりした警備員が外に立っています。親しみやすさはありますが、怒らせたくないタイプでしょうね」と本音を漏らしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）